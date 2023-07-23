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23.07.2023  08:11   Дмитро Колонєй

На сході Харківщини намагаються наступати окупанти

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Намагаються наступати окупанти на сході Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку.
 
  • На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 4 населених пунктів Харківської області:Козача Лопань, Стрілеча, Тернова і Бударки.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 6 селищ Харківщини: Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 липня 2023 року.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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