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23.07.2023  08:00   Дмитро Колонєй

Харківщина на ранок 23 липня: оперативна обстановка від ДСНС

Рятувальники Харківщини загасили пожежу, спричинену обстрілами ворога.


Харківщина на ранок 23 липня: оперативна обстановка від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 22 липня по 23 липня 2023 року рятувальники Харківщини здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
  • 10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений обстрілами ворога;
  • 2 – на перевірку після обстрілів;
  • 2 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
  • 1 – чергування;
  • 4 – інші виїзди.
 О 15:00 внаслідок артилерійських обстрілів по селу Кучерівка Купянського району на території ферми загорівся дров'яний склад (дрова та сіно) на загальній площі 1000 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 4 відділення пожежно-рятувальної частини та 16 чоловік особового складу. О 19:30 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. 
 
О 11:12 рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження території міста, який вкотре був обстріляний ворожими військами. Виявлені пошкодження об’єктів на території підприємства. О 14:00 внаслідок обстрілу з РСЗВ «Смерч» рятувальники проводили обстеження територій приватних домоволодінь. Були пошкоджені: газопровід, будинки, господарчі споруди та паркани. Загинула 57-річна мешканка однієї з осель.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  агрессия россии, обстанвка, харків
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