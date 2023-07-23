23.07.2023 08:00 Дмитро Колонєй
Харківщина на ранок 23 липня: оперативна обстановка від ДСНС
Рятувальники Харківщини загасили пожежу, спричинену обстрілами ворога.
Харківщина на ранок 23 липня: оперативна обстановка від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 22 липня по 23 липня 2023 року рятувальники Харківщини здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
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10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений обстрілами ворога;
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2 – на перевірку після обстрілів;
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2 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;
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1 – чергування;
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4 – інші виїзди.
О 15:00 внаслідок артилерійських обстрілів по селу Кучерівка Купянського району на території ферми загорівся дров'яний склад (дрова та сіно) на загальній площі 1000 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 4 відділення пожежно-рятувальної частини та 16 чоловік особового складу. О 19:30 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
О 11:12 рятувальники Куп’янського району виїздили на обстеження території міста, який вкотре був обстріляний ворожими військами. Виявлені пошкодження об’єктів на території підприємства. О 14:00 внаслідок обстрілу з РСЗВ «Смерч» рятувальники проводили обстеження територій приватних домоволодінь. Були пошкоджені: газопровід, будинки, господарчі споруди та паркани. Загинула 57-річна мешканка однієї з осель.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 63 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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