23.07.2023 07:30

23 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день китів та дельфінів, який відзначається щорічно 23 липня, вважається днем ​​захисту всіх морських ссавців.

День захисту китів було засновано 1986 року, коли Міжнародна китобійна комісія після 200 років нещадного винищення запровадила заборону на китовий промисел. Заборона діє й досі і означає, що в усьому світі полювання на китів, а також торгівля китовим м'ясом заборонено.



Однак, сьогоднішній день вважається днем ​​захисту не лише китів, а й усіх морських ссавців. Щороку цього дня різні природоохоронні групи проводять акції на захист китів та інших морських ссавців. Часто екологи об'єднуються та присвячують цей день захисту одного унікального вигляду, якому загрожує смертельна небезпека.



Примітно, що 23 липня – не єдина дата, багато країн засновують національні дні китів. Так, наприклад, Австралія вирішила відзначати Національний день китів 2 липня, а в Америці Всесвітній день китів традиційно відзначають у період літнього сонцестояння – 21 червня.

Також цього дня

1881 – у Льєжі (Бельгія) засновано Міжнародну федерацію гімнастики.



1883 – народився Альберт Уорнер, один із чотирьох братів-засновників голлівудської кінокомпанії Warner Brothers.



1884 – народився Еміль Яннінгс, німецький актор, перший володар «Оскара» за найкращу чоловічу роль («Анна Болейн», «Останній наказ»).



1888 – у Києві на Софійській площі урочисто відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому.



1903 – через місяць після утворення корпорації, Ford Motor Company випустила у продаж свій перший автомобіль «модель А». Авто було описано як «найдосконаліша машина на ринку, яку може водити навіть 15-річний хлопчик». Перший автомобіль був проданий доктору Е. Пфеннінгу з Чикаго, який купив машину місяць після реєстрації компанії, на превелику радість стурбованих акціонерів, які нервово спостерігали за зменшенням банківського балансу до $223.



1961 – народився Мартін Гор, англійський рок-музикант, композитор, гітарист гурту Depeche Mode.



1982 – ухвалено рішення про повсюдну заборону вилову китів у комерційних цілях.



1989 – народився Деніел Редкліфф, британський актор, «офіційна особа Гаррі Поттера».



2000 – відкрито новий природний супутник найбільшої планети Сонячної системи – Юпітера. Це найменший за розмірами супутник із усіх відомих, його діаметр становить 4.8 км. Відкриття зроблено астрономами університету Арізони та підтверджено обсерваторією Массачусетсу.



2002 – вчені отримали підтвердження однієї із найзагадковіших легенд – про існування морського чудовиська Кракена (або Ктулху, кому як більше подобається). Цього дня на острові Тасманія викинуло на берег гігантського кальмара. Він важив чверть тонни, а довжина його щупальців перевищувала 15 метрів.



2015 – за допомогою телескопа «Кеплер» знайдено першу екзопланету земного типу, що знаходиться в зоні проживання сонцеподібної зірки – Kepler-452 b.



Іменини відзначають: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Петро.