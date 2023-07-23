Ворог готує нові удари по енергетиці України

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Гороскоп на 23 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Хочете ви того чи ні, проблеми самі заявлять про себе і вимагатимуть негайного вирішення, причому до кінця: зірки цього дня схиляють до скрупульозності та в'їдливості.

Прогноз погоди в Харкові на 23 липня У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.