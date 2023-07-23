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23.07.2023  12:51   Дмитро Колонєй

Ворог готує нові удари по енергетиці України

За даними ГУР, розвідка РФ вивчає енергетичну інфраструктуру України.

Готують удари по енергетиці України окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, як значив представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький: «Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку рф. Вони розпочали таку роботу», ― сказав представник ГУР МО України.
 
Ворогом використовуються різні види розвідки, в тому числі й космічна, а мета таких дій росіян ― з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, харків, україна
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