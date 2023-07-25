25.07.2023 09:20 Віталій Хінєвіч
У Харківській області виявили правопорушників
На Харківщині упродовж доби до працівників поліції звернулося 1064 громадянина.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3600 транспортних засобів.
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
Працівники полку поліції особливого призначення на проспекті Героїв Харкова зупинили транспортний засіб Volkswagen Passat під керуванням 50-річного водія. В ході перевірки встановлено, що автомобіль знаходиться у розшуку.
Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
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