24.07.2023 16:05 Дмитро Колонєй

У Харкові викрили мережу будинків розпусти

У Харкові затримали злочинну групу, яка організували низку місць розпусти.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, зловмиснки, використовуючи уразливий стан жінок, втягували їх у зайняття проституцією. Вартість послуги сексуального характеру варіювала від 3500 до 5000 гривень за годину.

Правоохоронці встановили організатора та вісім учасників групи, які створили шість місць розпусти.

22 липня 2023 року поліцейські провели 19 обшуків знайшли та вилучили у зловмисників:

грошові кошти,

понад 30 мобільних телефонів,

стартові пакети,

сім-картки,

ноутбуки,

планшети,

патрони різного калібру,

пістолет,

чорнові записи,

нунчаки,

секс-іграшки та інше.

Організатора злочинного “бізнесу” виявили у місті Київ. Йому та всім учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.