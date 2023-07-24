24.07.2023 16:35 Дмитро Колонєй

На Північій Салтівці у Харкові відкриють поліклініку

Доручення щодо відновлення будівлі та початок роботи медустанови дав мер Харкова Ігор Терехов.



На Північій Салтівці у Харкові відкриють поліклініку



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, Ігор Терехов оглянув ступінь руйнації двох міських поліклінік на Півінічній Салтівці. За його словами, поліклініка №10 була зруйнована окупантами практично вщент, через що оперативно відновити її не вдасться, а прийом дітей та дорослих, які мешкають на Північній Салтівці, тимчасово можна вести в дитячій поліклініці №23.

Міський голова дав доручення облаштувати цю медустанову, бо там є необхідність ремонту даху, проведення внутрішніх ремонтних робіт, підключення опалення та води.

«Найближчим часом 23-тя дитяча поліклініка почне працювати. Вона прийматиме всіх, у тому числі й дорослих. Нині це єдино можливий варіант. Спочатку відкриється блок для дорослих пацієнтів, потім - для дітей. Ремонт обох відділень проводитиметься паралельно. Я вирішив так вчинити з огляду на прохання місцевих жителів. Тут здебільшого залишилися самотні люди похилого віку, яким важко їхати по медичну допомогу в інші райони», - зазначив Ігор Терехов.