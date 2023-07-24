    
Главная Новини Харкова Медицина На Північій Салтівці у Харкові відкриють поліклініку
24.07.2023  16:35   Дмитро Колонєй

На Північій Салтівці у Харкові відкриють поліклініку

Доручення щодо відновлення будівлі та початок роботи медустанови дав мер Харкова Ігор Терехов.


На Північій Салтівці у Харкові відкриють поліклініку
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Ігор Терехов оглянув ступінь руйнації двох міських поліклінік на Півінічній Салтівці. За його словами, поліклініка №10 була зруйнована окупантами практично вщент, через що оперативно відновити її не вдасться, а прийом дітей та дорослих, які мешкають на Північній Салтівці, тимчасово можна вести в дитячій поліклініці №23.
 
Міський голова дав доручення облаштувати цю медустанову, бо там є необхідність ремонту даху, проведення внутрішніх ремонтних робіт, підключення опалення та води.
 
«Найближчим часом 23-тя дитяча поліклініка почне працювати. Вона прийматиме всіх, у тому числі й дорослих. Нині це єдино можливий варіант. Спочатку відкриється блок для дорослих пацієнтів, потім - для дітей. Ремонт обох відділень проводитиметься паралельно. Я вирішив так вчинити з огляду на прохання місцевих жителів. Тут здебільшого залишилися самотні люди похилого віку, яким важко їхати по медичну допомогу в інші райони», - зазначив Ігор Терехов.
 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові діти з інвалідністю безкоштовно забезпечуються реабілітаційними послугами та як їх отримати.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, агрессия росси, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.07 Освіта У Харкові батьки школярів обговорять організацію навчання 23.07 Освіта Ігор Терехов привітав із ювілеєм Національну академію правових наук України 22.07 Суспільство "Ми завжди повинні бути обережними": у Харкові продовжуються роботи з благоустрою укриттів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 