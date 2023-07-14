14.07.2023 18:27 Дмитро Колонєй

У Харкові встановлена сонячна електростанція у лікарні №17

За словами мера Харкова Ігоря Терехова всі медзаклади та школи міста будуть забезпечені сонячними електростанціями, щоб забезпечити їм стабільне живлення.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, після відкриття сонячної електростанції у Міській клінічній багатопрофільній лікарні №17 мер Харкова Ігор Терехов зазаначив, що сонячні панелі мають з'явитися у лікарнях, школах, дитячих садках, нових житлових мікрорайонах щоб забезпечити їм стабільне живлення. За словами мера, у переході України на альтернативну енергетику зацікавлені міжнародні партнери, зокрема, США, Великобританія та Німеччина.

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«Це забезпечить стабільне електропостачання наших установ соціальної сфери та дозволить економити ресурси. Протягом двох-трьох років, якщо дозволить воєнна ситуація, ми зможемо прийти до сонячної енергетики. А поки що робитимемо це потроху», - підкреслив Ігор Терехов.

За його словами, надалі сонячні електростанції планують встановлювати у співпраці з благодійним фондом «RePower Ukraine», іншими донорами та силами місцевого бюджету.