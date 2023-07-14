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14.07.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про важливі рішення для харківського бізнесу

Значна частина харківського бізнесу через російські обстріли зазнала великих втрат.

 
Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
 
«Значна частина харківського бізнесу через російські обстріли зазнала великих втрат. Ми це розуміємо. І в межах компетенції намагаємося допомогти всім, що під силу нам і нашому бюджету. 
 
Тому на сьогоднішній сесії було ухвалено кілька важливих рішень. Перше. Ми скасували орендну плату за землю для фізичних осіб за весь минулий рік, а для бізнесу - з 1 березня по 31 грудня 2022 року. 
 
Друге. Зменшення плати за землю та земельного податку на 2023 рік для мешканців міста. Якщо пошкодження незначні, то людина звільняється від сплати 30%. Якщо пошкодження середньої тяжкості – то 70%. Якщо ж об'єкт зруйнували сильно, то його користувач платитиме лише 1% від суми, передбаченої договором оренди.
 
І, крім цього, депутати підтримали пропозицію звільнити від сплати орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомості, які перебувають у користуванні наших військових.
 
Вважаю ці пільги необхідними, виправданими і абсолютно справедливими для Харкова в умовах повномасштабної війни і дякую за одностайність депутатському корпусу»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що депутати підтримали участь Харківської міської ради в проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ».
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, бізнес, ігор терехов
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