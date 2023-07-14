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14.07.2023  13:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові виділили кошти на відновлення міста та безкоштовний проїзд

Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради сьогодні, 14 липня, були внесені зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .


РЕДПОСТ
Як повідомили в Департаменті бюджету та фінансів, це пов'язано з передачею субвенцій бюджету громади на реалізацію заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії у розмірі 1,3 млрд грн, виплату грошової компенсації на придбання житла сім'ям учасників бойових дій на території інших держав на суму 40,3 млн грн.
 
Також на 63,3 млн грн збільшені витрати на забезпечення заробітної плати працівникам комунальних підприємств житлово-комунальної сфери, безкоштовного проїзду у пасажирському транспорті - на 66 млн грн, облаштування тимчасових укриттів - на 41 млн грн, технічне обслуговування житлового фонду - на 51 млн грн, відновлення зовнішнього освітлення - на 5,7 млн грн за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.
 
На захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 24,3 млн грн.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що для харків’ян, чиє майно постраждало внаслідок війни, зменшили орендну плату за землю.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, транспорт
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