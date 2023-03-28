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28.03.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Харків’янка організувала наркопритон та будинок розпусти (фото, відео)

Правоохоронці викрили харків’янку, яка організувала незаконний «бізнес» та робила з неповнолітніх повій.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіці, для організації міста розпусти 23-річна харків’янка орендувала дві сусідні квартири та втягнула в заняття проституцією 6 осіб, серед яких неповнолітні.
 
 
Поліцейські провели санкціоновані обшуки: у місцях розпусти, за місцем мешкання зловмисниці та в автомобілі.


 
Під час обшуків занйдено:
  • електронні ваги;
  • медичні шприци, у тому числі використані;
  • зіп-пакети;
  • упаковані наркотики;
  • 8 мобільних телефонів;
  • 2 відеокамери;
  • ноутбук;
  • банківські картки;
  • носії інформації;
  • упаковку сім-карток;
  • грошові кошти;
  • засоби контрацепції;
  • та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність. 
 
В одному з місць проведення обшуку виявлено 45-річного чоловіка, який розшукувався правоохоронними органами за виготовлення та зберігання наркотичних засобів. Його передали ініціатору розшуку.
 
Сутенерку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
 
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що у Харкові виявили бордель замаскований під салон масажу.


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, проституція, харків, сутенерки, бордель
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