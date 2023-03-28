28.03.2023 18:00 Дмитро Колонєй

Харків’янка організувала наркопритон та будинок розпусти (фото, відео)

Правоохоронці викрили харків’янку, яка організувала незаконний «бізнес» та робила з неповнолітніх повій.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіці, для організації міста розпусти 23-річна харків’янка орендувала дві сусідні квартири та втягнула в заняття проституцією 6 осіб, серед яких неповнолітні.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки: у місцях розпусти, за місцем мешкання зловмисниці та в автомобілі.







Під час обшуків занйдено:

електронні ваги;

медичні шприци, у тому числі використані;

зіп-пакети;

упаковані наркотики;

8 мобільних телефонів;

2 відеокамери;

ноутбук;

банківські картки;

носії інформації;

упаковку сім-карток;

грошові кошти;

засоби контрацепції;

та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.

В одному з місць проведення обшуку виявлено 45-річного чоловіка, який розшукувався правоохоронними органами за виготовлення та зберігання наркотичних засобів. Його передали ініціатору розшуку.

Сутенерку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові виявили бордель замаскований під салон масажу.



