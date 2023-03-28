28.03.2023 18:00 Дмитро Колонєй
Харків’янка організувала наркопритон та будинок розпусти (фото, відео)
Правоохоронці викрили харків’янку, яка організувала незаконний «бізнес» та робила з неповнолітніх повій.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіці, для організації міста розпусти 23-річна харків’янка орендувала дві сусідні квартири та втягнула в заняття проституцією 6 осіб, серед яких неповнолітні.
Поліцейські провели санкціоновані обшуки: у місцях розпусти, за місцем мешкання зловмисниці та в автомобілі.
Під час обшуків занйдено:
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електронні ваги;
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медичні шприци, у тому числі використані;
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зіп-пакети;
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упаковані наркотики;
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8 мобільних телефонів;
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2 відеокамери;
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ноутбук;
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банківські картки;
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носії інформації;
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упаковку сім-карток;
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грошові кошти;
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засоби контрацепції;
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та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність.
В одному з місць проведення обшуку виявлено 45-річного чоловіка, який розшукувався правоохоронними органами за виготовлення та зберігання наркотичних засобів. Його передали ініціатору розшуку.
Сутенерку затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові виявили бордель замаскований під салон масажу.
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