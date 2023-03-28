28.03.2023 18:30 Віталій Хінєвіч
Вибухонебезпечний Великдень: як проходитиме відвідування цвинтарів Харківської області на свята
Піротехнічні підрозділи продовжують огляд території Харкова та області з метою виявлення вибухонебезпечних предметів. Водночас мінна небезпека зберігається. Про це 28 березня під час брифінгу заявили представили силових відомств, передає РЕДПОСТ .
За словами начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, мінна небезпека зберігається у лісовій місцевості міста.
«У лісистій зоні можуть бути вибухонебезпечні предмети. Або, наприклад, у водоймах, таких як Журавлівка. Ми всі розуміємо, що туди прилітало. Чи могло щось залишитися в піску? Так. Чи проходили вибухотехніки щільною лінією? Ні, не проходили. Працювали за фактом», – резюмував Володимир Тимошко.
Окремою темою обговорень було, відвідування громадянами кладовищ у поминальні дні. Очільник Харківської обласної поліції додав, що під обстріл ворога потрапляли й міські цвинтарі.
«Буде поминальний тиждень, люди масово поїдуть на цвинтарі. На території області знаходиться 786 кладовищ. Не всі цвинтарі у сільській області огороджені парканом. Ми фізично не можемо поставити поліцейського біля кожного цвинтаря, хоча намагатимемося їх перекрити для відвідування», - повідомив Володимир Тимошко.
Однак разом з цим, до цього завдання будуть ставитися виважено, оскільки в різних районах області ситуація з мінною небезпекою різна.
«Заборона на відвідування кладовищ не стосуватиметься всіх. Місцеві ради визначать, які цвинтарі можна буде відвідувати в поминальні дні», - додав Володимир Тимошко.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости