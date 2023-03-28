28.03.2023 18:30 Віталій Хінєвіч

Вибухонебезпечний Великдень: як проходитиме відвідування цвинтарів Харківської області на свята

Піротехнічні підрозділи продовжують огляд території Харкова та області з метою виявлення вибухонебезпечних предметів. Водночас мінна небезпека зберігається. Про це 28 березня під час брифінгу заявили представили силових відомств, передає РЕДПОСТ .

За словами начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, мінна небезпека зберігається у лісовій місцевості міста.

«У лісистій зоні можуть бути вибухонебезпечні предмети. Або, наприклад, у водоймах, таких як Журавлівка. Ми всі розуміємо, що туди прилітало. Чи могло щось залишитися в піску? Так. Чи проходили вибухотехніки щільною лінією? Ні, не проходили. Працювали за фактом», – резюмував Володимир Тимошко.

Окремою темою обговорень було, відвідування громадянами кладовищ у поминальні дні. Очільник Харківської обласної поліції додав, що під обстріл ворога потрапляли й міські цвинтарі.

«Буде поминальний тиждень, люди масово поїдуть на цвинтарі. На території області знаходиться 786 кладовищ. Не всі цвинтарі у сільській області огороджені парканом. Ми фізично не можемо поставити поліцейського біля кожного цвинтаря, хоча намагатимемося їх перекрити для відвідування», - повідомив Володимир Тимошко.

Однак разом з цим, до цього завдання будуть ставитися виважено, оскільки в різних районах області ситуація з мінною небезпекою різна.

«Заборона на відвідування кладовищ не стосуватиметься всіх. Місцеві ради визначать, які цвинтарі можна буде відвідувати в поминальні дні», - додав Володимир Тимошко.



