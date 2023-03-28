28.03.2023 18:58 Дмитро Колонєй
Ворог намагається атакувати населений пункт Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки.
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил РФ. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів, а також районів 11 населених пунктів Харківщини: Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка та Строївка
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На Куп’янському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пунктіа Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах 10 населених пунктів Харківщини: Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка, Берестове.
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