28.03.2023 19:21 Дмитро Колонєй

У Харкові непрацюючі знову можуть отримати кредит до 100 тисяч

У Харкові поновлено програму «Рука допомоги».

Як повідяляє РЕДПОСТ, Мінісоцполітики України поновило програму «Рука допомоги» - кредити громадянам з малозабезпечених сімей, які не працюють, на початок чи розвиток власної справи.

Програма дає можливість працездатним особам, які не працюють, з-поміж членів малозабезпеченої сім'ї отримати одноразову безвідсоткову зворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн на відкриття або розвитку власного бізнесу, придбання обладнання та матеріалів.

Що потрібно зробити, аби отримати кредит:

звернутися до найближчого центру зайнятості

подати до створеної при ньому Комісії з надання допомоги на отримання економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї заяву про надання фінансової допомоги,

бізнес-план

довідку про несудимість.

З Порядком надання допомоги можна ознайомитися у постанові КМУ від 21.04.2021 №397 «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей».

Отримати консультації можна за тел: (057) 728-40-33, (067) 728-97-45.



