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28.03.2023  19:21   Дмитро Колонєй

У Харкові непрацюючі знову можуть отримати кредит до 100 тисяч

У Харкові поновлено програму «Рука допомоги».

Як повідяляє РЕДПОСТ, Мінісоцполітики України поновило програму «Рука допомоги» - кредити громадянам з малозабезпечених сімей, які не працюють, на початок чи розвиток власної справи.
 
Програма дає можливість працездатним особам, які не працюють, з-поміж членів малозабезпеченої сім'ї отримати одноразову безвідсоткову зворотну допомогу у розмірі до 100,5 тис. грн на відкриття або розвитку власного бізнесу, придбання обладнання та матеріалів.
 
Що потрібно зробити, аби отримати кредит:
 
  • звернутися до найближчого центру зайнятості
  • подати до створеної при ньому Комісії з надання допомоги на отримання економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї заяву про надання фінансової допомоги,
  • бізнес-план
  • довідку про несудимість.
 
З Порядком надання допомоги можна ознайомитися у постанові КМУ від 21.04.2021 №397 «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей».
 
Отримати консультації можна за тел: (057) 728-40-33, (067) 728-97-45.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, кредит, харків
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