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28.03.2023  19:44   Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували маленьку дівчинку

Матусі не вдалося самотушки знайти дитину у Харкові.

Знайшли лище вранці зниклу безвісті 11-річну дівчинку у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 28 березня 2023 року до харківських правоохоронців звернулась мати, яка не могла розшукати свою 11-річну доньку. Востаннє вона з нею спілкувалася минулого вечора. Матір спробувала зателефонувала донці, але її телефон був вимкнений. Вдома вона також не з’явилась. Жінка почала пошуки самостійно, а потім звернулася до поліції.
 
 
     В ході проведення оперативно-розшукових заходів з’ясувалось, що дівчина поїхала до подруги та залишилася на ніч. Вранці наступного дня вона пішла до однієї з церковних організацій Салтівського району, де її знайшли правоохоронці. Поліцейські передали неповнолітню батьку та провели з нею та її родиною профілактичну бесіду.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зниклу у Харкові дівчину, яка зробила все, щоб її не знайшли.
 

Тэги:  розшук, зникла дівчина, харків
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