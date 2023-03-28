28.03.2023 19:44 Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували маленьку дівчинку

Матусі не вдалося самотушки знайти дитину у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 28 березня 2023 року до харківських правоохоронців звернулась мати, яка не могла розшукати свою 11-річну доньку. Востаннє вона з нею спілкувалася минулого вечора. Матір спробувала зателефонувала донці, але її телефон був вимкнений. Вдома вона також не з’явилась. Жінка почала пошуки самостійно, а потім звернулася до поліції.

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В ході проведення оперативно-розшукових заходів з’ясувалось, що дівчина поїхала до подруги та залишилася на ніч. Вранці наступного дня вона пішла до однієї з церковних організацій Салтівського району, де її знайшли правоохоронці. Поліцейські передали неповнолітню батьку та провели з нею та її родиною профілактичну бесіду.



