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15.02.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили бордель замаскований під салон масажу

Організатори закладу шукали дівчат, які перебували у складному матеріальному становищі та втягували їх у заняття проституцією.

бордель
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
10 лютого поліцейські управління міграційної поліції спільно зі слідчими, із залученням інспекторів з охорони праці провели обшук у місці надання сексуальних послуг, замаскованому під масажний салон. 
 
За словами начальника сектору організаційної роботи Управління міграційної служби ГУНП в Харківській області Тамари Славетної, на момент слідчих дій у салоні перебувало п’ять жінок, втягнених у заняття проституцією, та двоє «клієнтів».
 
«Правоохоронці вилучили грошові кошти у сумі близько 21 тисячі гривень,  мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази», - зазначила Тамара Славетна.
 
Слідчо-оперативні дії проводилися у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років тюремного ув’язнення. 
 
Призначено низку експертиз, після яких буде вирішене питання про повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп'янську сталися пожежі через ворожі обстріли.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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