15.02.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили бордель замаскований під салон масажу

Організатори закладу шукали дівчат, які перебували у складному матеріальному становищі та втягували їх у заняття проституцією.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

10 лютого поліцейські управління міграційної поліції спільно зі слідчими, із залученням інспекторів з охорони праці провели обшук у місці надання сексуальних послуг, замаскованому під масажний салон.

За словами начальника сектору організаційної роботи Управління міграційної служби ГУНП в Харківській області Тамари Славетної, на момент слідчих дій у салоні перебувало п’ять жінок, втягнених у заняття проституцією, та двоє «клієнтів».

«Правоохоронці вилучили грошові кошти у сумі близько 21 тисячі гривень, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази», - зазначила Тамара Славетна.

Слідчо-оперативні дії проводилися у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років тюремного ув’язнення.

Призначено низку експертиз, після яких буде вирішене питання про повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

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