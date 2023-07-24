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24.07.2023  15:48   Дмитро Колонєй

По-звірячому вбило собаку подружжя пенсіонерів на Харківщині

Жорстоко розправилися із твариною літні нелюді на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням ГУ Нацполіції, 71 та 81-річні мешканці селища Бабаї жорстоко розправилися із собакою за те, що він не лаяв та не захищав домоволодіння.
 
24 червня 2023 року чоловік та дружина вирішили вбити тварину, яка утримувалась у них близько 2 років. 
Спочатку вони підвісили тварину на капроновій мотузці, після чого жінка почала завдавати удари молотком по тулубу та голові, а потім вони помістили її до металевого чана з ГУ Нацполіції, водою.
 
Переконавшись, що собака не подає ознак життя, чоловік та жінка дістали його та закопали на території домоволодіння. 
21 липня правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  у Харкові знайшли труп собаки, якого замордували.

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, вбивство, харків, пес
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