24.07.2023 15:17 Дмитро Колонєй

Українська розвідка стежить за діями вагнерівців у Білорусі, а РФ проводить чистку у армії

Про ситуацію навколо ПВК Вагнер та про стан армії агресора розповіли у ГУР.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Вадима Скібіцького на сьогодні прямої загрози з території Білорусі немає, але

ГУР: відслідковує все, що пов’язано з так званою ПВК «Ваґнер». "Це потужний компонент, який брав безпосередню участь у бойових діях, він підготовлений"

Російська диктатура виявилась неспроможною одразу нейтралізувати «ваґнервіців» під час їхнього бунту.

«Вони вийшли вночі на територію Росії, а о 7-й ранку вже повністю контролювали ростов. Це багато про що говорить: сама система РФ ― який би там не був створений поліцейський режим, контррозвідувальний режим силових структур, ― вона не була здатна одразу зупинити «Ваґнер», ― сказав офіцер воєнної розвідки України.

Чистки в рядах армії держави-агресора, які розпочались після спроби заколоту, тривають досі, але не дадуть бажаного для ворога результату. Моральний дух дуже низький, особливо у тих, хто перебуває на лінії фронту.

Найманці-терористи Приґожина, можливо, більше не братимуть участі у бойових діях проти України, хоча українська розвідка розглядає різні сценарії розвитку подій.