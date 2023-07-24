24.07.2023 15:17 Дмитро Колонєй
Українська розвідка стежить за діями вагнерівців у Білорусі, а РФ проводить чистку у армії
Про ситуацію навколо ПВК Вагнер та про стан армії агресора розповіли у ГУР.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Вадима Скібіцького на сьогодні прямої загрози з території Білорусі немає, але
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ГУР: відслідковує все, що пов’язано з так званою ПВК «Ваґнер». "Це потужний компонент, який брав безпосередню участь у бойових діях, він підготовлений"
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Російська диктатура виявилась неспроможною одразу нейтралізувати «ваґнервіців» під час їхнього бунту.
«Вони вийшли вночі на територію Росії, а о 7-й ранку вже повністю контролювали ростов. Це багато про що говорить: сама система РФ ― який би там не був створений поліцейський режим, контррозвідувальний режим силових структур, ― вона не була здатна одразу зупинити «Ваґнер», ― сказав офіцер воєнної розвідки України.
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Чистки в рядах армії держави-агресора, які розпочались після спроби заколоту, тривають досі, але не дадуть бажаного для ворога результату. Моральний дух дуже низький, особливо у тих, хто перебуває на лінії фронту.
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Найманці-терористи Приґожина, можливо, більше не братимуть участі у бойових діях проти України, хоча українська розвідка розглядає різні сценарії розвитку подій.
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