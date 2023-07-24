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24.07.2023  15:17   Дмитро Колонєй

Українська розвідка стежить за діями вагнерівців у Білорусі, а РФ проводить чистку у армії

Про ситуацію навколо ПВК Вагнер та про стан армії агресора розповіли у ГУР.

Бояться заколоту та проводять чистку у армії росіяни
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Вадима Скібіцького на сьогодні прямої загрози з території Білорусі немає, але
 
  • ГУР: відслідковує все, що пов’язано з так званою ПВК «Ваґнер». "Це потужний компонент, який брав безпосередню участь у бойових діях, він підготовлений"
 
  • Російська диктатура виявилась неспроможною одразу нейтралізувати «ваґнервіців» під час їхнього бунту.  
 
«Вони вийшли вночі на територію Росії, а о 7-й ранку вже повністю контролювали ростов. Це багато про що говорить: сама система РФ ― який би там не був створений поліцейський режим, контррозвідувальний режим силових структур, ― вона не була здатна одразу зупинити «Ваґнер», ― сказав офіцер воєнної розвідки України.
 
  • Чистки в рядах армії держави-агресора, які розпочались після спроби заколоту, тривають досі, але не дадуть бажаного для ворога результату. Моральний дух дуже низький, особливо у тих, хто перебуває на лінії фронту.
 
  • Найманці-терористи  Приґожина, можливо, більше не братимуть участі у бойових діях проти України, хоча українська розвідка розглядає різні сценарії розвитку подій.
 
 
Источник:   ГУР МО України
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