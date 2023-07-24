24.07.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки за тиждень знищено вибухонебезпечних предметів

Сапери зведеного загону Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують розміновувати території Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області, а також місто Харків.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі при ХОВА розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ

«Впродовж минулого тижня піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 308 виїздів для виявлення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Всього знешкоджено 529 боєприпасів. Нині в області працюють 33 піротехнічні розрахунки – 169 осіб та 66 одиниць спецтехніки», - повідомив Євген Василенко.

Від початку повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи обстежили більш як 3,3 тисячі гектарів територій, понад 2,2 тисячі кілометрів ЛЕП. Виявили та знешкодили 73 910 вибухонебезпечних предметів.

«Вкотре закликаємо бути обачними. Не відвідувати ліси, водойми та колишні військові позиції на деокупованих територіях. Користуватися обстеженими, перевіреними дорогами. При виявленні вибухонебезпечного предмета звертайтеся за номерами «101», «112» та «102». Не намагайтеся пересувати підозрілий предмет», - закликає Євген Василенко.