25.07.2023 08:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові водій авто пропонував патрульним неправомірну вигоду

За денну зміну харківські патрульні зафіксували 4 факти пропозиції неправомірної вигоди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Так наприклад 24 липня за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Volkswagen на вулиці Балакірева.

Під час спілкування з водієм патрульні виявили у кермувальника явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти відповідний огляд у лікаря нарколога чоловік відмовився.

Йому було повідомлено, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Після чого чоловік запропонував інспекторам неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч гривень.

На попередження про кримінальну відповідальність за надання хабаря службовій особі громадянин не реагував, тому на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі оцінку його діям нададуть слідчі.

Патрульні склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від оглядів на стан наркотичного сп’яніння) КУпАП.