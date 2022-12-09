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09.12.2022  17:03   Дмитро Колонєй

Вбивці під Харковом сховали труп у гною

Поліцейські поінформували чоловіків про підозру у розправі під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із полсиланням на ГУ Нацполіції, 29 травня 2022 року в окупованому селі Борівське Куп’янського району чоловікипили алкоголь та вирішили розібратись з 55-річним знайомим через конфлікт, який відбувся між ними раніше. Під час сварки один з підозрюваних почав душити потерпілого, а інший вдарив ножем в шию. Від отриманих поранень чоловік помер. Тіло убитого зловмисники заховали на території місцевої ферми у гнійній купі.
 
Вбитого знайшли в червні 2022 року працівники ферми.
 
Після деокупації населеного пункту слідчим було відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 
 
08 грудня 2022 року двом 41-річним мешканцям села Борівське повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину.
 
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Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  убийство, смерть, харьков
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