09.12.2022 17:03 Дмитро Колонєй

Вбивці під Харковом сховали труп у гною

Поліцейські поінформували чоловіків про підозру у розправі під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із полсиланням на ГУ Нацполіції, 29 травня 2022 року в окупованому селі Борівське Куп’янського району чоловікипили алкоголь та вирішили розібратись з 55-річним знайомим через конфлікт, який відбувся між ними раніше. Під час сварки один з підозрюваних почав душити потерпілого, а інший вдарив ножем в шию. Від отриманих поранень чоловік помер. Тіло убитого зловмисники заховали на території місцевої ферми у гнійній купі.

Вбитого знайшли в червні 2022 року працівники ферми.

Після деокупації населеного пункту слідчим було відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

08 грудня 2022 року двом 41-річним мешканцям села Борівське повідомлено про підозру у скоєнні тяжкого злочину.

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