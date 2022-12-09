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09.12.2022  16:51   Дмитро Колонєй

Переохолодження: як його запобігти розповіли харківськи медики

Харківський Департаменті охорони здоров’я поінформував яку домедичну допомогу потрібно надати постраждалому, щоб не нашкодити.


Переохолодження: як його запобігти розповіли харківськи медики
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент охорони здоров’я, фахівці департаменту розповіли, що робити у разі переохолодження:
 
  • Переконайтеся, що вам, постраждалому й іншим нічого не загрожує. 
  • Перейдіть у тепле приміщення. 
  • Заспокойте постраждалого, поясніть подальші дії. 
  • Зателефонуйте на «103» та слідуйте вказівкам диспетчера. 
  • Зніміть з постраждалого холодний чи вологий одяг. 
  • Дайте йому безалкогольний теплий напій. 
  • Накрийте термопокривалом або ковдрою і будьте поряд до приїзду медиків.  
  • Якщо стан людини погіршується, повторно зателефонуйте на «103». 
  • Якщо постраждалий знепритомнів і не має ознак життя, розпочніть серцево-легеневу реанімацію.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  переохлаждение, советы, харьков
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