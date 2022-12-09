09.12.2022 16:45 Віталій Хінєвіч
У Харківській області чоловік забив знайомого стільцем
У місті Лозова стався злочин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 6 грудня у місті Лозова на території одного із домоволодіння чоловіки розпивали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, яка переросла в рукоприкладство.
40-річний підозрюваний два рази вдарив свого опонента по обличчю, а коли той впав на підлогу, продовжив наносити удари ще й ногами. Потім чоловік взяв стілець і вдарив ним декілька разів потерпілого.
Внаслідок отриманих травм потерпілий помер.
Встановлено, що раніше чоловік вже неодноразово мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності. Зокрема, прокурори довели, що протягом 2022 року він вчинив серію крадіжок у Лозовій, а також обманом заволодів чужим майном.
Переважно здобиччю зловмисника були мобільні телефони, а його жертвами — сусіди та знайомі.
Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 8 грудня 2022 року чоловіка визнано винним у скоєнні крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, а також у шахрайстві (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
Нагадаємо, чоловік у Харкові зберігав
удома більше кілограма психотропної речовини.
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