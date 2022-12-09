09.12.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік забив знайомого стільцем

У місті Лозова стався злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 6 грудня у місті Лозова на території одного із домоволодіння чоловіки розпивали алкогольні напої. Між ними виникла сварка, яка переросла в рукоприкладство.

40-річний підозрюваний два рази вдарив свого опонента по обличчю, а коли той впав на підлогу, продовжив наносити удари ще й ногами. Потім чоловік взяв стілець і вдарив ним декілька разів потерпілого.

Внаслідок отриманих травм потерпілий помер.

Встановлено, що раніше чоловік вже неодноразово мав проблеми із законом і притягався до кримінальної відповідальності. Зокрема, прокурори довели, що протягом 2022 року він вчинив серію крадіжок у Лозовій, а також обманом заволодів чужим майном.

Переважно здобиччю зловмисника були мобільні телефони, а його жертвами — сусіди та знайомі.

Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 8 грудня 2022 року чоловіка визнано винним у скоєнні крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, а також у шахрайстві (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, чоловік у Харкові зберігав удома більше кілограма психотропної речовини.