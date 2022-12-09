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09.12.2022  14:20   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові зберігав удома більше кілограма психотропної речовини

Харків'янин вирішив заробляти на збуті психотропів.

Наркотики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 26-річний громадянин замовив в інтернеті речовину «PVP», яку зберігав у себе вдома. У ході обшуку, проведеного 6 грудня за місцем мешкання чоловіка, у нього виявлено та вилучено 75 згортків з цією речовиною.
 
Підозрюваний також вказав на місця на території Харкова, де розклав ще близько 20 «закладок». Крім того, він повідомив, що в іншій, орендованій квартирі, теж зберігає психотропи — там правоохоронці вилучили близько 1,5 кг психотропної речовини. Попередньо встановлено, що це «PVP».
 
За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 26-річному чоловіку в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
 
Нагадаємо, у Харкові невідомі масово порізали колеса автомобілів.
 
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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