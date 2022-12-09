09.12.2022 14:50 Віталій Хінєвіч
У харківських ЦНАПах відновили надання ще однієї послуги
Наразі для громадян доступно 170 послуг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Центр надання адміністративних послуг.
Повідомляється, що відновлено послуги у сфері культури Департамента культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, а саме:
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Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
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Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок
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Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони
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Погодження науково-проектної документації на проведення робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення
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Дозвіл на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт та пристосування пам’яток місцевого значення
З актуальним переліком послуг можна ознайомитись, перейшовши за посиланням
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