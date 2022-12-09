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09.12.2022  14:50   Віталій Хінєвіч

У харківських ЦНАПах відновили надання ще однієї послуги

Наразі для громадян доступно 170 послуг.

ЦНАП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр надання адміністративних послуг.
 
Повідомляється, що відновлено послуги у сфері культури Департамента культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, а саме:
 
  • Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
  • Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок
  • Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони
  • Погодження науково-проектної документації на проведення робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток місцевого значення
  • Дозвіл на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт та пристосування пам’яток місцевого значення
З актуальним переліком послуг можна ознайомитись, перейшовши за посиланням.
 
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Источник:   ЦНАП
 Тэги:  харьков, цнап
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