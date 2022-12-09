09.12.2022 13:52

Заробляв при окупантах: на Харківщині чоловік відкрив магазин по російським законам

У Харковський області судитимуть підприємця-пристосуванця.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, під час окупації смт Шевченкове Куп’янського району власник одного з магазинів став співпрацювати з представниками зс рф. Чоловік отримав дозвіл від окупаційної адміністрації на продовження продажу товарів харчування, напоїв, тютюнових виробів тощо.



Більше того, аби вести бізнес «чесно», колаборант звернувся до так званої «податкової служби» при окупаційній адміністрації та надав документи щодо кількості найманих працівників, а також обсягу товарообігу. У подальшому чоловік отримав документ, який посвідчував взяття на облік суб’єктів підприємництва на території смт Шевченкове, а також звільнення від оподаткування до кінця 2022 року.



Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.



Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Управління СБУ в Харківській області.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 60-річного підприємця за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, слідчі Харківщини повідомили про підозру депутатці районної ради у колабораційній діяльності.