07.09.2023 13:31 Рита Парфенова

Оновлення енергетики Харкова Ігор Терехов обговорив на японсько-українському форумі

Харківський міський голова Ігор Терехов взяв участь у японсько-українському інвестиційно-економічному форумі «Prosperity 2023».



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, економічний форум проходить 7 вересня в онлайн-форматі. У заході приймають участь представники бізнесу та влади з двох країн. Його мета – залучення японських інвесторів до відновлення України та розширення економічних відносин між країнами.



У своєму виступі Харківський міський голова Ігор Терехов зробив акцент на двох міських проєктах, у яких можуть взяти участь іноземні інвестори. Зокрема, один з них стосується розвитку поновлюваної енергетики. За словами мера Харкова, в умовах війни та потенційно можливих блекаутів найважливіше зосередитися на підвищенні енергоефективності об'єктів у місті.



«Ми вже маємо перший досвід впровадження сонячних електростанцій. Одну з них встановили на даху Харківської багатопрофільної міської лікарні №17. Її загальна потужність - 52 кВт. Це забезпечить установу аварійним живленням у випадку відключення електроенергії. Наша мета - не продавати в ринок як комерційну електроенергію, а споживати самим, щоби економити бюджетні кошти», - зазначив Ігор Терехов.



Учора в рамках форуму також відбувся онлайн-семінар «Токіо - Харків» з питань реагування на надзвичайні ситуації, у якому взяли участь представники Департаменту житлово-комунального господарства, КП «Муніципальна компанія поводження з відходами», а також викладачі та курсанти Національного університету цивільного захисту України. Темою семінару було вивчення досвіду японської префектури Міягі та міста Токіо в галузі розбирання та переробки завалів, утворених внаслідок катастроф природного та техногенного характеру.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проведуть міжнародний конкурс проєктів з відбудови центральної частини міста.