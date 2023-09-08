08.09.2023 14:02 Рита Парфенова

Викрито освітянку з Харківщини, яка хотіла вчити дітей за російськими стандартами

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру колаборантці, яка впроваджувала російські «стандарти освіти» на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, правоохоронці виявили чергову колаборантку на деокупованих територіях.

Зрадницею виявилася 34-річна мешканка Ізюмського району, яка пішла на співпрацю з ворогом під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області у липні минулого року.

Жінка зайняла посаду виконуючої обов’язки директора у місцевому ліцеї. На цій посаді вона проводила збори з вчителями району та переводила навчальний заклад на російські стандарти освіти.



Під час зібрань з педагогічним колективом школи новоспечена директорка заявляла, що з вересня навчальний процес буде організовано відповідно до стандартів рф - російською мовою та за російськими підручниками.



Встановлено, що жінка пройшла курси перепідготовки кадрів освіти за російськими стандартами у місті Курськ та місті Бєлгород рф, щоб отримати відповіді знання, за якими вона планувала викладати у ліцеї при окупаційній владі.



Обіймаючи керівну посаду жінка допомагала країні-агресору впроваджувати російські стандарти освіти на Харківщині.



Наразі за матеріалами СБУ жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).



Викриття колаборантки проводили співробітники СБУ Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності 56-річному мешканцю Куп’янського району, який допомагав ворогу збирати списки місцевих мешканців.