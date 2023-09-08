    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Викрито освітянку з Харківщини, яка хотіла вчити дітей за російськими стандартами
08.09.2023  14:02   Рита Парфенова

Викрито освітянку з Харківщини, яка хотіла вчити дітей за російськими стандартами

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру колаборантці, яка впроваджувала російські «стандарти освіти» на Харківщині

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру колаборантці, яка впроваджувала російські «стандарти освіти» на Харківщині За матеріалами СБУ повідомлено про підозру колаборантці, яка впроваджувала російські «стандарти освіти» на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області  Владислава Абдулу, правоохоронці виявили чергову колаборантку на деокупованих територіях.

Зрадницею виявилася 34-річна мешканка Ізюмського району, яка пішла на співпрацю з ворогом під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області у липні минулого року.

Жінка зайняла посаду виконуючої обов’язки директора у місцевому ліцеї. На цій посаді вона проводила збори з вчителями району та переводила навчальний заклад на російські стандарти освіти.

Під час зібрань з педагогічним колективом школи новоспечена директорка заявляла, що з вересня навчальний процес буде організовано відповідно до стандартів рф - російською мовою та за російськими підручниками.

Встановлено, що жінка пройшла курси перепідготовки кадрів освіти за російськими стандартами у місті Курськ та місті Бєлгород рф, щоб отримати відповіді знання, за якими вона планувала викладати у ліцеї при окупаційній владі.

Обіймаючи керівну посаду жінка допомагала країні-агресору впроваджувати російські стандарти освіти  на Харківщині.

Наразі за матеріалами СБУ жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Викриття колаборантки проводили співробітники СБУ Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності 56-річному мешканцю Куп’янського району, який допомагав ворогу збирати списки місцевих мешканців.

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  колаборант, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 Надзвичайні події Мешканець Харківщини підтримував окупантів, ховав набої та бажав, аби "украинские земли сровняли с землей" 08.09 Надзвичайні події На Харківщині чоловік став конвоїром при окупантах, а потім втік 08.09 Надзвичайні події Харків'янка відповість за георгіївську стрічку на одязі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 