08.09.2023 13:29 Рита Парфенова

Харків'янка відповість за георгіївську стрічку на одязі

До суду передано справу мешканки Харкова, яка вела пропаганду за «руський мир» та підтримувала країну-агресора.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, судитимуть харків'янку за колабораціонізм.



Дізнанням встановлено, що у травні 2023 року 41-річна мешканка міста Харків, яка на власні очі бачила наслідки обстрілів міста російською армією, продовжувала публічно висловлювати підтримку російської армії. Зокрема, жінка почепила собі на одяг георгіївську стрічку.



Коли перехожі зробили їй зауваження з цього приводу, шанувальниця «руського миру» стала заперечувати збройну агресію рф проти України та окупацію частини території нашої держави ворожою армією.



Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.