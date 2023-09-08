08.09.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

На Північній Салтівці продовжують працювати та відбудовуватись магазини та аптеки

На території Північної Салтівки, яка є одним із найбільш зруйнованих внаслідок обстрілів районів міста, продовжують відбудовуватися та працюють магазини, аптеки, заклади побуту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, на Північній Салтівці відновили роботу два супермаркети мережі «АТБ-маркет» (вул. Дружби Народів, Гвардійців-Широнінців), працюють аптеки мереж «9-1-1», «МедСервіс» (вул. Наталії Ужвій, вул. Гвардійців-Широнінців), кілька павільйонів «Посад», «Салтівський м’ясокомбінат» та інші невеликі продуктові крамниці.

Магазини товарів для тварин (вул. Дружби Народів, вул. Гвардійців-Широнінців). Крім того, працює торговельний майданчик «Наталка» на вул. Наталії Ужвій, магазин «Аврора мультимаркет» на вул. Гвардійців-Широнінців.

Поступово відновлюють свою роботу і об’єкти побуту (перукарні, автомийки, ремонті автомайстерні, пункти шиномонтажів), зокрема, СТО та автомийка на вул. Дружби Народів, автомийка на вул. Наталії Ужвій, перукарні на вул. Наталії Ужвій, вул. Дружби Народів. Також функціонують АЗС на вул. Дружби Народів та Леся Сердюка.