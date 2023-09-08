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08.09.2023  12:03   Рита Парфенова

Як виглядають двори біля зруйнованих обстрілами багатоповерхівок Харкова: фото

У місті Харкові на Північній Салтівці та у мікрорайоні П'ятихатки була проведена перевірка санітарного стану прибудинкових територій.

Новини Харкова: який стан прибудинкових територій на Північній Салтівці та у П'ятихатках

Як проходила перевірка, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду. Прибудинкову територію оглядала коміссія, до складу якої увійшли представникі КП «Харківблагоустрій», Департаменту ЖКГ та КП «Жилкомсервіс».

Маршрут об’їзду пройшов по вулицях:

  • Дружби Народів,
  • Метробудівників,
  • Гвардійців-Широнінців,
  • Гацева
  • проспект Академіка Курчатова.

«Ці території дуже постраждали від обстрілів, але робітники Київської філії наполегливо працюють, щоб двори були чисті та доглянуті. Санітарний стан прибудинкових територій у цих мікрорайонах на відмінному рівні», - зазначили у КП «Харківблагоустрій».

Також було нагадано про те, що Київська філія комунального підприємства «Харківблагоустрій» шукає робітників.

Раніше РЕДПОСТ писав, в якій мірі тепломережі Новобаварського району Харкова готові до опалювального сезону.

Новини Харкова: який стан прибудинкових територій на Північній Салтівці та у П'ятихатках

Новини Харкова: який стан прибудинкових територій на Північній Салтівці та у П'ятихатках

Новини Харкова: який стан прибудинкових територій на Північній Салтівці та у П'ятихатках

Новини Харкова: який стан прибудинкових територій на Північній Салтівці та у П'ятихатках

Новини Харкова: який стан прибудинкових територій на Північній Салтівці та у П'ятихатках

Новини Харкова: який стан прибудинкових територій на Північній Салтівці та у П'ятихатках

Новини Харкова: який стан прибудинкових територій на Північній Салтівці та у П'ятихатках
 

Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустрій, харків
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