08.09.2023 12:03 Рита Парфенова

Як виглядають двори біля зруйнованих обстрілами багатоповерхівок Харкова: фото

У місті Харкові на Північній Салтівці та у мікрорайоні П'ятихатки була проведена перевірка санітарного стану прибудинкових територій.

Як проходила перевірка, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду. Прибудинкову територію оглядала коміссія, до складу якої увійшли представникі КП «Харківблагоустрій», Департаменту ЖКГ та КП «Жилкомсервіс».



Маршрут об’їзду пройшов по вулицях:

Дружби Народів,

Метробудівників,

Гвардійців-Широнінців,

Гацева

проспект Академіка Курчатова.

«Ці території дуже постраждали від обстрілів, але робітники Київської філії наполегливо працюють, щоб двори були чисті та доглянуті. Санітарний стан прибудинкових територій у цих мікрорайонах на відмінному рівні», - зазначили у КП «Харківблагоустрій».



Також було нагадано про те, що Київська філія комунального підприємства «Харківблагоустрій» шукає робітників.

Раніше РЕДПОСТ писав, в якій мірі тепломережі Новобаварського району Харкова готові до опалювального сезону.



