08.09.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові водій авто у стані сп'яніння порушував комендантську годину

Правоохоронці зупинили авто Subaru за порушення комендантської години.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2.15 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму.

Під час перевірки за наявними базами даних інспектори також встановили, що чоловік судом позбавлений права керування транспортними засобами.

На кермувальника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.2 ст. 130 (Повторне протягом року керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Загалом за минулу добу патрульні виявили 34 водія з ознаками сп'яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що півтори тисячі пачок контрабандних цигарок вилучили з реалізації на Харківщині.