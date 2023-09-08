08.09.2023 12:29 Рита Парфенова

Із Харкова до Київа пустять додатковий нічний експрес

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ — Харків.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю, проти ночі 11 вересня в обох напрямках поїдуть додаткові поїзди.



Так, потяг Київ – Харків відправіться за столиці 10 вересня о 23:53 і прибуде до Харкова 11 вересня о 5:04.



Одночасно з Харкова 10 вересня о 23:33 рушить експрес у напрямку Києва. Час прибуття – 11 вересня о 4:56.



Квитки на обидва рейси можна придбати вже зараз через застосунок Укрзалізниці, у чат-боті, на веб-сайті або в касах вокзалів.



Раніше РЕДПОСТ писав, що 7, 8 та 9 вересня 2023 року відправиться у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ – Харків.