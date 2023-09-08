Із Харкова до Київа пустять додатковий нічний експрес

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ — Харків.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укрзалізницю, проти ночі 11 вересня в обох напрямках поїдуть додаткові поїзди.
Так, потяг Київ – Харків відправіться за столиці 10 вересня о 23:53 і прибуде до Харкова 11 вересня о 5:04.
Одночасно з Харкова 10 вересня о 23:33 рушить експрес у напрямку Києва. Час прибуття – 11 вересня о 4:56.
Квитки на обидва рейси можна придбати вже зараз через застосунок Укрзалізниці, у чат-боті, на веб-сайті або в касах вокзалів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що 7, 8 та 9 вересня 2023 року відправиться у рейс додатковий нічний поїзд №251/252 Київ – Харків.
Комментариев: 0
Намагайтеся зайвий раз не лізти в чужі справи, навіть із найкращих спонукань. На цьому ґрунті сьогодні легко може розгорітися конфлікт.
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
Міжнародний день солідарності журналістів було засновано 1958 року в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів.
влажность:
давление:
ветер: