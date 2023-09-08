08.09.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники активно готують об'єкти водопостачання до осінньо-зимового періоду

Комунальне підприємство «Харківводоканал» продовжує підготовку насосних станцій до експлуатації в осінньо-зимовий період, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 8 вересня, начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Олександр Черняєв, зараз інтенсивними темпами проводяться ремонтні та профілактичні роботи на водопровідних об'єктах у Салтівському, Київському та Шевченківському районах.

«У ході виконання заходів акцентуємо зусилля на встановленні нової запірної арматури, яка відіграє важливу роль, як у процесі здійснення стабільного та контрольованого водопостачання, так і під час непередбаченого відключення електроенергії. У цьому контексті зазначу й ефективну роботу, що проводиться у важливому напрямку забезпечення об'єктів водопровідного господарства альтернативними джерелами електроенергії.

Відтак, встановлюємо генератори, які дозволяють утримати ситуацію в подібних випадках під контролем. У зв'язку з поверненням харків'ян до рідного міста та наближення опалювального сезону навантаження на насосні станції збільшується, але ми повністю готові до роботи у заданому режимі», - підкреслив Олександр Черняєв.

Начальник управління також поінформував про те, що паралельно комплекс необхідних робіт повною мірою здійснюються і на насосних підкачувальних станціях. На об'єктах оновлюються та ремонтуються насосні агрегати, проводиться заміна запірної арматури та інших механізмів.