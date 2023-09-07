07.09.2023 16:26 Дмитро Колонєй

У якій мірі тепломережі Новобаварьского району Харкова готові до опалювального сезону

Про це розповіли тепловики Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», за словами начальника Новобаварскої філії підприємства Івана Потапова до початку опалювального сезону зараз складає 93%:

комунальники підготували 73 котельні,

реконструювали тепломеханічну частину двох центральних теплових пунктів

провели 19 перекладань мереж.

до запуску тепла були підготовлені всі 428 житлових будинків.

у роботі знаходяться ще два об'єкти.

Зокрема, проводиться перекладання ділянки внутрішньоквартальної магістралі завдовжки 400 м, яка живить 14 багатоповерхових будинків. Робітники вже прибрали частину старого трубопроводу і готуються до монтажу нового. За словами начальника філії, щоб уникнути пошкодження дорожнього покриття, мережу протягнуть під землею. Роботи планують завершити до кінця вересня.

Источник: Міськрада

