    
Главная Новини Харкова ЖКГ У якій мірі тепломережі Новобаварьского району Харкова готові до опалювального сезону
07.09.2023  16:26   Дмитро Колонєй

У якій мірі тепломережі Новобаварьского району Харкова готові до опалювального сезону

Про це розповіли тепловики Харкова.

Готові до запуску тепла всі житлові будинки Новобаварського району Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», за словами начальника Новобаварскої філії підприємства Івана Потапова до початку опалювального сезону зараз складає 93%:
 
  • комунальники підготували 73 котельні,
  • реконструювали тепломеханічну частину двох центральних теплових пунктів
  • провели 19 перекладань мереж.
  • до запуску тепла були підготовлені всі 428 житлових будинків.
  • у роботі знаходяться ще два об'єкти.
Готові до запуску тепла всі житлові будинки Новобаварського району Харкова
 
Готові до запуску тепла всі житлові будинки Новобаварського району Харкова
 
Зокрема, проводиться перекладання ділянки внутрішньоквартальної магістралі завдовжки 400 м, яка живить 14 багатоповерхових будинків. Робітники вже прибрали частину старого трубопроводу і готуються до монтажу нового. За словами начальника філії, щоб уникнути пошкодження дорожнього покриття, мережу протягнуть під землею. Роботи планують завершити до кінця вересня.
 
Источник:   Міськрада
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 