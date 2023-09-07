07.09.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

Підрив вантажного авто на Харківщині: чоловік помер у медичному закладі

Правоохоронці розповіли подробиці про підрив транспортних засобів у Харківській області 7 вересня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

До лікарні надійшло повідомлення про те, що близько 11:00 неподалік села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої в полі підірвався вантажний автомобіль.

Травми отримали 25-річний водій та 20-річна жінка. Постраждалих доставили до районної лікарні. Згодом стало відомо, що чоловік, який оримав травми неподалік села Мосьпанове Чугуївського району помер в медичній установі.

Також об 11:30 поблизу села Архангелівка Барвінківської громади трактор в полі наїхав на неспрацьований суббоєприпас з касетного боєприпасу РСЗВ. 42-річний водій з пораненнями доставлений до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли виникли пожежі в Харківській області.