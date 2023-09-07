Обстріл енергетиків на Харківщині: у «Харківобленерго» розповіли подробиці

У середу, 6 вересня, ремонтники здійснювали огляд пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів високовольтної лінії 10 кВ поблизу села Моначинівка Кіндрашівської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .
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