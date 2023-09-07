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07.09.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Обстріл енергетиків на Харківщині: у «Харківобленерго» розповіли подробиці

У середу, 6 вересня, ремонтники здійснювали огляд пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів високовольтної лінії 10 кВ поблизу села Моначинівка Кіндрашівської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

 
Енергетикам, які прибули з необхідними для ремонту матеріалами, не вдалося відновити лінію через обстріл: перший вибух пролунав в 50-ти метрах від того місця, де знаходилися працівники РЕМ. 
Бригада вимушена була залишити небезпечну місцевість.
 
Пізніше стало відомо, що наступний приліт був точно в те місце, де знаходилися електрики. На щастя, ніхто з бригади не постраждав.
 
Нагадаємо, що енергетики прифронтових районних підрозділів "Харківобленерго" постійно працюють в екстремальних умовах та мужньо виконують свої обов'язки, незважаючи на небезпеку, пов'язану з військовою агресією на території Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли виникли пожежі в Харківській області.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  агрессия россии, харків
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