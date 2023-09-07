07.09.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

Обстріл енергетиків на Харківщині: у «Харківобленерго» розповіли подробиці

У середу, 6 вересня, ремонтники здійснювали огляд пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів високовольтної лінії 10 кВ поблизу села Моначинівка Кіндрашівської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

Енергетикам, які прибули з необхідними для ремонту матеріалами, не вдалося відновити лінію через обстріл: перший вибух пролунав в 50-ти метрах від того місця, де знаходилися працівники РЕМ.

Бригада вимушена була залишити небезпечну місцевість.

Пізніше стало відомо, що наступний приліт був точно в те місце, де знаходилися електрики. На щастя, ніхто з бригади не постраждав.

Нагадаємо, що енергетики прифронтових районних підрозділів "Харківобленерго" постійно працюють в екстремальних умовах та мужньо виконують свої обов'язки, незважаючи на небезпеку, пов'язану з військовою агресією на території Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли виникли пожежі в Харківській області.