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07.09.2023  17:21   Дмитро Колонєй

Ілон Маск зірвав атаку ЗСУ на російський флот у Криму, побоюючись ядерного удару у відповідь

Засновник компанії SpaceX у 2022 році таємно відключав Starlink.

Зірвав атаку на російський флот у Криму Ілон Маск, побоюючись ядерного удару РФ у відповідь
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на УНН, CNN публікує відривки з нової біографії мільярдера Ілона Маска. Згідно з цією інформацією засновник компанії SpaceX, яка надає супутниковий зв’язок Starlink, таємно вимкнув мережу Starlink поблизу Криму у 2022 році.
 
Це сталося, коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського військово-морського флоту вони "втратили зв'язок і без шкоди викинулися на берег". 
 
Зазначається, що Маск зробив це, побоюючись, того що країна-агресорка відповість ядерною зброєю на український напад на Крим. Зазначається, що перед цим засновник компанії SpaceX поговорив з російськими посадовцями, які сказали, що рф може вдатися до ядерної зброї, якщо Україна завдасть удару по Криму.
 
Источник:   УНН
 Тэги:  агрессия россии, маск, старлинк
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