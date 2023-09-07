07.09.2023 17:21 Дмитро Колонєй

Ілон Маск зірвав атаку ЗСУ на російський флот у Криму, побоюючись ядерного удару у відповідь

Засновник компанії SpaceX у 2022 році таємно відключав Starlink.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на УНН, CNN публікує відривки з нової біографії мільярдера Ілона Маска. Згідно з цією інформацією засновник компанії SpaceX, яка надає супутниковий зв’язок Starlink, таємно вимкнув мережу Starlink поблизу Криму у 2022 році.

Це сталося, коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російського військово-морського флоту вони "втратили зв'язок і без шкоди викинулися на берег".

Зазначається, що Маск зробив це, побоюючись, того що країна-агресорка відповість ядерною зброєю на український напад на Крим. Зазначається, що перед цим засновник компанії SpaceX поговорив з російськими посадовцями, які сказали, що рф може вдатися до ядерної зброї, якщо Україна завдасть удару по Криму.