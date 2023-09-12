Прогноз погоди у Харкові на 12 вересня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
12 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 21 - 23°.
День може бути дуже насиченим подіями. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
12 вересня відзначається «творче» свято – Міжнародний день в'язання гачком.
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