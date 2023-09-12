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12.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 вересня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

12 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 21 - 23°.

Народні прикмети

  • Наші предки помітили, що теплий вечір і зоряна ніч 12 вересня обіцяють хороший врожай наступного року, а теплий і сухий день вказують на пізню зиму.
  • Якщо на рослинах багато павутиння, найближчим часом буде тепло.
  • Журавлі літають в небі і не поспішають відлітати — осінь буде теплою і без дощів.
  • Якщо бджоли почали запечатувати вулик, то зима буде рання.


 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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