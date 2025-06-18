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18.06.2025  21:37   Дмитро Колонєй

Салат з яйцями, помідорами, огірками та сьомгою: літня класика з північним акцентом

Страву обов'язково варто спробувати у сезон свіжих овочів.

Як приготувати салат з яйцями, помідорами, огірками та сьомгою: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, поєднання яєць, свіжих овочів та малосольної сьомги робить салат одночасно ситним, легким і чудово збалансованим Заправка на сметані робить смак м'яким і водночас насиченим.
 

Салат з яйцями, помідорами, огірками та сьомгою

 

Продукти:

 
  • 300 г малосольної сьомги
  • 3 варені курячі яйця
  • 2 помідори
  • 150 г свіжих огірків
  • 1/3 пучка зелені (кріп чи петрушка)
  • 2 ст.л.
  • 1 ст.л.
  • сіль, мелений чорний перець за смаком
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Покроковий рецепт приготування:

  1. Відварити курячі яйця круто, остудити і очистити від шкаралупи.
  2. Нарізати сьомгу невеликими скибочками чи кубиками - за бажанням.
  3. Промити помідори та огірки.
  4. Нарізати огірки та помідори середніми шматочками.
  5. Подрібнити яйця - ножем чи вилкою.
  6. Дрібно нарубати зелень.
  7. Змішати сметану із майонезом.
  8. Приправити сіллю та перцем.
  9. Поєднати всі інгредієнти в глибокій мисці.
  10. Акуратно перемішати.
  11. Заправити салат.
  12. Охолодити перед подачею, щоб смак «розкрився».
 
 

 

Тэги:  рецепт, салат, риба, сьомга, яйця, овочы, огірки, помідори
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