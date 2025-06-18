18.06.2025 21:37 Дмитро Колонєй
Салат з яйцями, помідорами, огірками та сьомгою: літня класика з північним акцентом
Страву обов'язково варто спробувати у сезон свіжих овочів.
Як пише РЕДПОСТ
, поєднання яєць, свіжих овочів та малосольної сьомги робить салат одночасно ситним, легким і чудово збалансованим Заправка на сметані робить смак м'яким і водночас насиченим.
Салат з яйцями, помідорами, огірками та сьомгою
Продукти:
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300 г малосольної сьомги
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3 варені курячі яйця
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2 помідори
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150 г свіжих огірків
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1/3 пучка зелені (кріп чи петрушка)
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2 ст.л.
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1 ст.л.
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сіль, мелений чорний перець за смаком
Покроковий рецепт приготування:
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Відварити курячі яйця круто, остудити і очистити від шкаралупи.
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Нарізати сьомгу невеликими скибочками чи кубиками - за бажанням.
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Промити помідори та огірки.
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Нарізати огірки та помідори середніми шматочками.
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Подрібнити яйця - ножем чи вилкою.
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Дрібно нарубати зелень.
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Змішати сметану із майонезом.
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Приправити сіллю та перцем.
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Поєднати всі інгредієнти в глибокій мисці.
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Акуратно перемішати.
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Заправити салат.
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Охолодити перед подачею, щоб смак «розкрився».
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