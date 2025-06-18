У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів

18 червня рятувальники з інших регіонів України продовжили роботи з демонтажу аварійних конструкцій і розбору завалів на об’єктах цивільної інфраструктури Харкова, які були обстріляні росіянами протягом війни.
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Сьогодні зірки не сприймають жодних обмежень і шаблонів – на вас чекає сплеск свіжих ідей. Обов’язково занотовуйте свої думки, адже вони можуть стати у пригоді в майбутньому.
18 червня на Харківщині переважатиме мінлива хмарність: у Харкові – без опадів, в області подекуди можливий нетривалий дощ.
18 червня у світі відзначають День стабільної гастрономії.
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