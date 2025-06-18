18.06.2025 20:40

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів

18 червня рятувальники з інших регіонів України продовжили роботи з демонтажу аварійних конструкцій і розбору завалів на об’єктах цивільної інфраструктури Харкова, які були обстріляні росіянами протягом війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники-верхолази працювали у складних умовах безопорного простору, знімаючи аварійні будівельні конструкції. Також була застосована важка інженерна техніка.

Загалом у роботах взяли участь 34 співробітники ДСНС та 10 одиниць техніки з Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Рівненської областей та з Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).

Станом на сьогодні аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи завершені на 11 локаціях.

Підрозділи ДСНС з різних областей України й надалі працюватимуть у Харкові, допомагаючи усувати наслідки ворожих атак на цивільну інфраструктуру.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через обстріли сталися дві пожежі – пошкоджено житло, постраждав водій.