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18.06.2025  20:40   

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів

18 червня рятувальники з інших регіонів України продовжили роботи з демонтажу аварійних конструкцій і розбору завалів на об’єктах цивільної інфраструктури Харкова, які були обстріляні росіянами протягом війни.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Рятувальники-верхолази працювали у складних умовах безопорного простору, знімаючи аварійні будівельні конструкції. Також була застосована важка інженерна техніка.
 
 
Загалом у роботах взяли участь 34 співробітники ДСНС та 10 одиниць техніки з Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Рівненської областей та з Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).
 
 
Станом на сьогодні аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи завершені на 11 локаціях.
 
 
Підрозділи ДСНС з різних областей України й надалі працюватимуть у Харкові, допомагаючи усувати наслідки ворожих атак на цивільну інфраструктуру.
 
 
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Тэги:  агрессия росии, харків
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