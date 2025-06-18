18.06.2025 19:35 Віталій Хіневич

У понад 12% проб води з місць купання в Україні зафіксовано перевищення вмісту кишкової палички

Зі 172 проб води, відібраних 6–12 червня з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон в Україні, 21 проба (12,2%) не відповідала санітарним нормам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Фахівці лабораторій регіональних центрів контролю та профілактики хвороб виявили невідповідність за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички).

Якщо кишкова паличка потрапляє в організм, вона може спричинити кишкові інфекції (найпоширеніші ознаки — нудота та діарея).

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких слід негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

Крім того, протягом 6–12 червня досліджено 109 проб води з річок і водойм у межах офіційних пляжів на хімічні показники, з них 20 проб (18,3%) не відповідають нормам.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що купання у водоймах Харківської області заборонено.