18.06.2025 18:55 Віталій Хіневич

Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківської області 2 цивільних людей

18 червня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Куп'янської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли з м. Куп'янськ 2 цивільних людей.

Залучалось 3 рятувальників та 1 одиниця техніки ДСНС.

«Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!

На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91», - сказали рятувальники.

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