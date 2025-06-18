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18.06.2025  18:55   Віталій Хіневич

Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківської області 2 цивільних людей

18 червня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Куп'янської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли з м. Куп'янськ 2 цивільних людей.
 
Залучалось 3 рятувальників та 1 одиниця техніки ДСНС.
 
«Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!
 
На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91», - сказали рятувальники.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у нічній атаці на Ізюм постраждали підліток і літня жінка, пошкоджено щонайменше сім будинків.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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