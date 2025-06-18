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18.06.2025  18:15   Віталій Хіневич

У Харкові на вулиці Роганській тимчасово обмежать рух транспорту

Обмеження у русі транспорту пов’язано з проведенням робіт з ремонту дорожнього покриття проїжджої частини.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух транспорту на вул. Роганській, на ділянці від бул. Івана Каркача до вул. 92-ї бригади, буде обмежений з 9:00 до 18:00 19-20 червня.
 
Для об’їзду закритої ділянки буде організований двосторонній рух зустрічною смугою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі Харкові перекриють частину вулиці через реконструкцію тепломереж.
 
Тэги:  дороги, харків
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