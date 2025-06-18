18.06.2025 17:40

Меморіальну дошку на честь полеглого захисника України відкрили у Харкові

У Харківському ліцеї №162 (Новобаварський район) відкрили меморіальну дошку на честь полеглого захисника України Вячеслава Божедая.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході взяли участь представники райадміністрації, родина загиблого, друзі, вчителі, випускники та мешканці району.

Після початку повномасштабної війни Вячеслав Божедай пішов добровольцем до Збройних Сил України. Спочатку служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр».

Згодом проходив місячне навчання у Чехії, де опановував снайперську справу. Після повернення був зарахований до складу 43-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у бойових діях у Бахмуті, Авдіївці, захищав Харківщину. Тричі отримував контузії, але після кожного одужання повертався на передову.

Останнім відрядженням Вячеслава стала Іванівка Куп’янського району Харківської області. Під час ворожого обстрілу, надаючи допомогу пораненому побратиму та прикриваючи його своїм тілом, боєць отримав смертельні поранення. Загинув 30 грудня 2023 року. Похований на Алеї Слави в селищі Бабаї.

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