18.06.2025 17:20 Віталій Хіневич

У Харкові 677 метрів аварійних колекторів замінено з початку року

У місті активно ведуться роботи з модернізації системи водовідведення. Від початку року бригади комплексу «Харківводовідведення» вже замінили 677 метрів зношених каналізаційних колекторів різних діаметрів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Зокрема, 150 метрів труб оновили працівники дільниці №3, які обслуговують стокове господарство в Основ’янському, Слобідському та Новобаварському районах.

Як повідомив начальник дільниці Віталій Силенко, всі заплановані перекладання трубопроводів виконуються в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.

«Система водовідведення — одна з ключових складових міських комунікацій. Заміну аварійних ділянок ми поєднуємо з профілактичними та ремонтними роботами, і все виконуємо згідно з графіком», — зазначив він.

У роботі застосовують сучасні, стійкі до зношення матеріали, які не піддаються корозії й забезпечують тривалий термін експлуатації.

Паралельно з цим тривають щоденні профілактичні прочищення мереж.

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