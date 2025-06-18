18.06.2025 17:00

Знищила критично важливе обладнання Укрзалізниці: у Харкові затримано ворожу диверсантку

Служба безпеки та Національна поліція викрили та затримали у Харкові ще одну диверсантку. За завданням ворожих спецслужб вона знищила критично важливе обладнання Укрзалізниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, встановлено, що на початку квітня цього року зловмисниця пошкодила релейну шафу систем сигналізації, централізації і блокування, яка знаходиться біля залізничних колій у промисловій зоні обласного центру.

Це енергетичне обладнання має важливе народногосподарське та оборонне значення і забезпечує роботу автоматики для безпеки залізничного руху.

У такий спосіб держава-агресор сподівалася заблокувати рух військових ешелонів та зірвати виконання оборонних замовлень, що виконуються місцевими промисловими підприємствами.

За даними слідства, на виконання ворожого завдання жінка в темний час доби облила бензином та підпалила релейну шафу, спричинивши її вихід з ладу. За результатами своєї диверсії вона зробила відеодокази знищеного обладнання, які надіслала представнику держави-агресора через популярний месенджер.

Співробітники СБУ встановили причетність та затримали диверсантку за місцем її проживання у Харкові.

Зловмисницею виявилася 25-річна непрацююча місцева мешканка, яка нещодавно була засуджена за необережне завдання тілесних ушкоджень. Суд звільнив її від фактичного відбування позбавлення волі з іспитовим строком.

За даними СБУ, окупанти завербували жінку через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей», що підконтрольний ворожій спецслужбі. За знищення енергетичного об'єкту залізниці їй обіцяли заплатити 400 доларів США. Втім, замість обіцяних коштів з рф зловмисниця отримала підозру від українських правоохоронців та перспективу тюремного ув’язнення.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Ворожа диверсантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала жінку – агентку гру, яка коригувала удари по Харкову і закликала до окупації міста.