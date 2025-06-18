18.06.2025 16:25 Віталій Хіневич

Смертельна ДТП у Слобідському районі: водійку авто взяли під варту

Водійка автомобіля Ford Fusion на вулиці Георгія Тарасенка здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину по пішохідному переходу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Внаслідок автопригоди 76-річна жінка загинула на місці події. Іншу потерпілу з травмами доставили до лікарні.

Слідчими проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

В судовому порядку водійці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що через аварію 16 червня одна жінка загинула, ще одна дістала тілесних ушкоджень та була доставлена до лікарні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram