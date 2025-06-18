    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Смертельна ДТП у Слобідському районі: водійку авто взяли під варту
18.06.2025  16:25   Віталій Хіневич

Смертельна ДТП у Слобідському районі: водійку авто взяли під варту

Водійка автомобіля Ford Fusion на вулиці Георгія Тарасенка здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину по пішохідному переходу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Внаслідок автопригоди 76-річна жінка загинула на місці події. Іншу потерпілу з травмами доставили до лікарні.
 
Слідчими проводиться досудове розслідування  за ч. 2  ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
 
В судовому порядку водійці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
 
Нагадаємо, що через аварію 16 червня одна жінка загинула, ще одна дістала тілесних ушкоджень та була доставлена до лікарні. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що водій, що збив жінку у Валках і втік, виявлений поліцією Харківщини.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.06 Надзвичайні події У Харківській області виявили осіб, які причетні до зберігання наркотиків 17.06 Надзвичайні події На Харківщині викрили чоловіка з фальшивим водійським посвідченням 17.06 Надзвичайні події Рятувальники з різних областей України розбирали завали у Харкові (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 