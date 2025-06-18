18.06.2025 15:50 Віталій Хіневич

Відповідала за фінанси при окупантах: завершено спецрозслідування стосовно вже колишньої посадовиці з Вовчанська

За даними слідства, під час окупації Вовчанська збройними силами рф у 2022 році 62-річна жінка, яка на той момент була заступницею мера міста, добровільно вирішила працювати на ворога.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Підписавши відповідний «трудовий договір», вона очолила «управління фінансів» у так званій «ВГА».

Жінка відповідала за планування бюджету окупаційної адміністрації, займалась розробкою фінансової стратегії установи та готувала відповідні звіти для вищого керівництва.

Напередодні деокупації фігурантка втекла до рф, де наразі переховується від українських правоохоронців. Наразі її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.

Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram