Відповідала за фінанси при окупантах: завершено спецрозслідування стосовно вже колишньої посадовиці з Вовчанська

За даними слідства, під час окупації Вовчанська збройними силами рф у 2022 році 62-річна жінка, яка на той момент була заступницею мера міста, добровільно вирішила працювати на ворога.
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