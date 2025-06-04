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04.06.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Скумбрія на грилі з цибулею: аромат літа на тарілці

Цей рецепт простий у виконанні, але результат перевершить усі очікування.

 
Як пише РЕДПОСТ, скумбрія — одна з найкращих риб для приготування на відкритому вогні: вона жирна, ароматна і не розвалюється на решітці. А якщо доповнити її соковою цибулею та пряними спеціями — ви отримаєте неймовірно соковиту та ніжну страву з неповторним ароматом та апетитною, яка нагадує про морський берег, відпочинок та домашній затишок.
 

Скумбрія на грилі з цибулею

 

Продукти:

  • Скумбрія – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста (середня) - 4 шт.
  • Сік половини лимона
  • Оливкова олія - ​​50 мл
  • Майоран - 1 ч.л.
  • Коріандр мелений - 1 ч.л.
  • Сіль - 2 ч.л.

 

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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Ретельно випатрати скумбрію.
  2. Промити її під холодною водою.
  3. Дуже добре обсушити паперовими рушниками. Це допоможе рибі рівномірно пропікатися і отримати хрустку скоринку.
  4. Натерти кожну рибу сіллю та меленим коріандром з усіх боків, приділяючи увагу як зовнішній, так і внутрішній частині.
  5. В окремій мисці змішати свіжий сік половини лимона, оливкову олію та майоран.
  6. Цибулю наріяти дуже дрібно.
  7. Додати до масляно-лимонної суміші.
  8. Добре перемішати.
  9. Акуратно наповнити черевце кожної скумбрії приготованою цибульною заготовкою, не набиваючи занадто щільно, щоб цибуля добре пропеклася.
  10. Накрити рибу харчовою плівкою.
  11. Прибрати в холодильник мінімум на 2 години, що дозволить скумбрії добре просочитися ароматами і стати ніжнішою.
  12. Розігріти гриль.
  13. Викласти замариновану скумбрію на ґрати.
  14. Готувати протягом 15-20 хвилин, перевертаючи один або два рази, до золотистої скоринки та готовності риби.
  15. Подавайте ароматну скумбрію гарячою.
  16. Можна додати часточки лимона та свіжу зелень.
Смачного!
 
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смузі з сиром та бананом.
 
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Тэги:  рецепт, риба, гриль, цибуля, олія, лимон, майоран
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