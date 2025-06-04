Скумбрія на грилі з цибулею: аромат літа на тарілці

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Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Час ефективно виконувати рутинну роботу та вирішувати старі завдання. В особистому житті дійте просто і впевнено – це дасть результат.

Прогноз погоди у Харкові на 4 червня У Харкові переважатиме похмура погода, ввечері можливі прояснення. Дощ очікується після обіду, але до вечора має припинитися.