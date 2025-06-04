04.06.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Скумбрія на грилі з цибулею: аромат літа на тарілці
Цей рецепт простий у виконанні, але результат перевершить усі очікування.
Як пише РЕДПОСТ
, скумбрія — одна з найкращих риб для приготування на відкритому вогні: вона жирна, ароматна і не розвалюється на решітці. А якщо доповнити її соковою цибулею та пряними спеціями — ви отримаєте неймовірно соковиту та ніжну страву з неповторним ароматом та апетитною, яка нагадує про морський берег, відпочинок та домашній затишок.
Скумбрія на грилі з цибулею
Продукти:
-
Скумбрія – 2 шт.
-
Цибуля ріпчаста (середня) - 4 шт.
-
Сік половини лимона
-
Оливкова олія - 50 мл
-
Майоран - 1 ч.л.
-
Коріандр мелений - 1 ч.л.
-
Сіль - 2 ч.л.
Покроковий рецепт приготування:
-
Ретельно випатрати скумбрію.
-
Промити її під холодною водою.
-
Дуже добре обсушити паперовими рушниками. Це допоможе рибі рівномірно пропікатися і отримати хрустку скоринку.
-
Натерти кожну рибу сіллю та меленим коріандром з усіх боків, приділяючи увагу як зовнішній, так і внутрішній частині.
-
В окремій мисці змішати свіжий сік половини лимона, оливкову олію та майоран.
-
Цибулю наріяти дуже дрібно.
-
Додати до масляно-лимонної суміші.
-
Добре перемішати.
-
Акуратно наповнити черевце кожної скумбрії приготованою цибульною заготовкою, не набиваючи занадто щільно, щоб цибуля добре пропеклася.
-
Накрити рибу харчовою плівкою.
-
Прибрати в холодильник мінімум на 2 години, що дозволить скумбрії добре просочитися ароматами і стати ніжнішою.
-
Розігріти гриль.
-
Викласти замариновану скумбрію на ґрати.
-
Готувати протягом 15-20 хвилин, перевертаючи один або два рази, до золотистої скоринки та готовності риби.
-
Подавайте ароматну скумбрію гарячою.
-
Можна додати часточки лимона та свіжу зелень.
Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0